Genova, arriva la prima crociera musicale dedicata a Bruce Springsteen: 5 giorni di intrattenimento unico

Da Born to Run a Born in the Usa... basta citare il titolo di due dei suoi tantissimi brani per far risuonare subito nella mente e nel cuore le note dei classici che hanno reso Bruce Springsteen una star mondiale.

Ma da oggi, per celebrare il mito del Boss, fissiamo subito in mente (e in agenda) anche l'appuntamento con BORN TO CRUISE. Alla vigilia dei due grandi concerti italiani della rockstar americana, a Milano, infatti, l'associazione Noi&Springsteen e MSC Crociere hanno presentato oggi in anteprima alla stampa "BORN TO CRUISE", la prima crociera musicale dedicata a fan e simpatizzanti del cantante e agli appassionati della buona musica e del divertimento in generale.

La presentazione si è tenuta a Genova a bordo della nave MSC Fantasia, gioiello della flotta MSC che ospiterà l'inedito viaggio rock. Il capoluogo ligure sarà poi il porto di partenza dell'inedito viaggio, che raggiungerà Barcellona e Marsiglia e farà rientro a Genova. La crociera a tema partirà il prossimo 21 aprile 2025 con un itinerario di cinque giorni all'insegna dell'intrattenimento e della musica e terminerà il 25 aprile.

Tra i protagonisti intervenuti in conferenza stampa, Alberto Lanfranchi, fondatore di Noi&Springsteen e ideatore di BORN TO CRUISE; Massimo Bertoldero, MICE Manager di MSC Crociere; Tommaso Imperiali, musicista, vincitore dell'ultimo contest Cover Me.

Alberto Lanfranchi, fondatore di Noi&Springsteen e organizzatore del contest musicale Cover Me, ha dichiarato: «È vero. Ho fondato Noi&Springsteen per la passione che mi lega alla storia e alla musica di Bruce da sempre, ma è anche vero che lavoro nel mondo degli eventi e dei viaggi da moltissimi anni. Questi due mondi hanno trovato una sintesi in BORN TO CRUISE. Ho pensato a come sarei stato felice a bordo di una nave da crociera che per cinque giorni potesse risuonare di rock in ogni angolo e in ogni momento. La musica, più di ogni altro mezzo, ha l'incredibile potere di legare tra loro le persone e di coinvolgerle intorno a una comunione di gusti. Ho immaginato una comunità di amicizie, di sensazioni e di passioni. C'è voluta molta fantasia per preparare il programma, perciò non potevamo non approdare a bordo di una nave meravigliosa che si chiama MSC Fantasia». Cosa accadrà a bordo? «Concerti, seminari, tavole rotonde, karaoke... Ci sarà il contest fotografico Ciak. Noi & Springsteen e un'edizione speciale di Cover Me, il contest musicale dedicato alle migliori reinterpretazioni di Springsteen, giunto alla quinta edizione: una finalissima decreterà il vincitore di Cover Me Cruise. Ma ci sarà anche tanto spazio per la creatività e momenti di vero intrattenimento, il "confessionale dei fan" e tanto altro. Sto elaborando il programma della crociera insieme a un gruppo di lavoro composto da amici, fan, ognuno di loro con esperienze in settori diversi ma utili allo scopo, che è quello appunto di realizzare una crociera all'insegna del piacere, dell'intrattenimento e dell'amicizia. Sarà una crociera davvero speciale! Nelle prossime settimane verrà ufficializzato il programma in modo dettagliato».

Massimo Bertoldero, MICE Manager di MSC Crociere, ha aggiunto: "Sono entusiasta di annunciare questa iniziativa dedicata al leggendario Bruce Springsteen. Si tratta di un'idea pensata per far vivere in esclusiva momenti indimenticabili celebrando la musica. La crociera rappresenta un'opportunità unica per connettersi e celebrare la musica, oltre che a vivere un'esperienza aggregante. MSC Crociere ha una naturale dedizione volta alla creazione di nuove esperienze di viaggio grazie anche alla flessibilità del prodotto e dell'offerta. La crociera a tema "BORN TO CRUISE" è solo uno dei tanti esempi di come la nostra Compagnia riesca a coniugare l'eleganza del viaggio in mare e la passione per la musica!

BORN TO CRUISE è ideata dall'associazione Noi & Springsteen per MSC Crociere e si terrà a bordo della Nave MSC Fantasia dal 21 al 25 Aprile 2025, con partenza e rientro a Genova e tappe a Marsiglia e Barcellona. Proposta nel catalogo Autunno 2024 di MSC Crociere, sarà prenotabile solo ed esclusivamente tramite l'agenzia GEVENTI nelle modalità che verranno rese note dall'associazione di NOI&SPRINGSTEEN. MSC Fantasia, è la nave da crociera lunga 333 metri già candidata ad ospitare il G8 del 2008. Può accogliere 4.300 passeggeri e vanta 18 ponti; 25 ascensori due scalinate in cristallo Swarovski; lucernai in vetro di Murano; 5 ristoranti; 21 bar; 5 piscine.

È un'associazione culturale nata dall'idea di un gruppo di amici appassionati di Springsteen dopo aver conosciuto di persona la rockstar. Fondata nel 2016 da Alberto Lanfranchi, esperto musicale e fan del Boss con l'obiettivo di promuovere, sviluppare, perseguire finalità culturali inerenti il campo artistico del mondo Springsteen, nonché la promozione e l'organizzazione di eventi culturali sul territorio nazionale e internazionale a lui dedicati. Dal 2020 organizza il contest Cover Me, dedicato alle più belle reinterpretazioni del brani del Boss.

