Genova, arriva l'Express Riviera. L'Ad Cantamessa: "Ottimo bilancio, lo riproporremo per il rally di Monaco"

L’Espresso Riviera da Milano a Nizza è riuscito, dopo anni di assenza, a riportare in vita un collegamento tra il capoluogo lombardo e la Costa Azzurra. Questo treno ha quindi sia un valore simbolico – vista la sua internazionalità – sia una rilevanza turistica. Si tratta di un treno diverso, composto da carrozze completamente ristilizzate che pongono l’accento sulla qualità della vita a bordo e sui servizi a disposizione del turista viaggiatore come nel caso della carrozza bar/ristorante e di quella bagagliaio, dove riporre valigie voluminose o la propria attrezzatura sportiva.

Su questo treno si vive un’atmosfera diversa, incentrata sulla volontà di rendere il percorso verso la propria destinazione parte integrante della vacanza. Quello a bordo dell’Espresso Riviera non è solo un viaggio, ma un’esperienza che consente ai viaggiatori di vivere il “bel viaggiare” comodamente seduti nella carrozza ristorante o nella privacy degli scompartimenti appositamente pensati per chi cerca comfort e riservatezza. Questo treno, che terminerà la sua circolazione fino a Nizza domenica 1 settembre continuando poi a viaggiare fino a Ventimiglia, è l’inizio di una proposta commerciale che nel futuro prossimo non si limiterà a Nizza.

Il treno offre ampie poltrone in compartimenti salottino di prima e seconda classe, che ospitano fino a sei persone, offrendo comodità e privacy. Una esclusiva carrozza ristorante a disposizione dei passeggeri con menù e piatti che seguono la stagionalità e la tipicità della cucina made in Italy. Bar di bordo, per vivere in convivialità e svago qualsiasi momento del viaggio. Carrozza speciale dotata di ampi spazi attrezzati, sempre vigilata, per il comodo e sicuro trasporto di biciclette, equipaggiamento sportivo (anche tavole da surf!) e grandi bagagli. Accoglienza dedicata al binario di partenza. Gestione con staff ad hoc di bagagli, bici e attrezzature sportive.

"Si chiude il mese di agosto e anche l'esperimento dell'Espresso internazionale Riviera da Milano a Nizza, che ci a visto in prima linea per fornire un servizio nuovo alla Liguria e alla Costa Azzurra. Il bilancio è molto positivo, la prima classe ha viaggiato quasi sempre al completo e la seconda classe con un coefficiente di occupazione al 50%. Solo 10 circolazioni ma che ci hanno fatto capire che la bontà di un collegamento diretto tra Milano-Liguria e Costa Azzurra era tutta da sfruttare motivo per cui l'anno prossimo riproporremo questa fortunata iniziativa infittendo i giorni di circolazione durante la settimana e proveremo ad andare oltre Nizza, a Marsiglia per servire tutta la Costa Azzurra. I numeri ci danno ragione, il 90% dei saliti a Genova, Milano, Pavia e Voghera valica il confine. Dando la connotazione a questo treno un vero e proprio servizio turistico internazionale. Abbiamo osservato un ottimo flusso di rientro. Oggi per esempio ultimo giorno del mese di agosto, il treno lavorerà molto di più nel corrispondente dalla Francia verso l'Italia. Segno di come fs si situa nel grande panorama del gruppo ferrovie come vettore che può migliorare la qualità del viaggio nel periodo dell'esodo. E' stato un esperimento soddisfacente e lavoreremo per riproporlo per il rally di Montecarlo e dalla primavera di pasqua 2025 sarà per definizione il treno azzurro della Costa Azzurra". Così l'amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani, Luigi Cantamessa a margine della visita a bordo del Riviera Express.