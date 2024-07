Genova: arriva "Ecoline", un metodo che riduce dell'80% il volume dei rifiuti domestici

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Un'idea illuminante. Una soluzione valida per ridurre l'impatto ambientale a casa e in natura, attraverso uno strumento innovativo, rivoluzionario, di designer, volto ad ottimizzare spazi e tempistiche. Tutto questo è racchiuso nell'elettrodomestico che porta il nome di "Ecoline".

Il progetto Ecoline Recycling Automation nasce con un obiettivo chiaro: semplificare e rendere più ergonomico il processo di raccolta differenziata, inducendo un numero considerevole di persone a sviluppare maggiore consapevolezza ambientale attraverso tre azioni mirate: ridurre, separare e compattare.

La sostenibilità non è più un'opzione, ma una necessità, e in questo scenario Ecoline si presenta come propulsore di un cambiamento culturale indispensabile. La chiave di questa trasformazione, infatti, risiede soprattutto nell'educazione delle nuove generazioni, affinché possano diventare custodi attivi di un pianeta che grida aiuto e necessita del contributo di tutti per evitare l'irreparabile.

La formazione è il primo passo verso la consapevolezza. I giovani di oggi saranno i decision-maker di domani. Ed Ecoline non si limita ad insegnare come differenziare i rifiuti, ma ha lo scopo di far comprendere il perché di ogni gesto, l'impatto che ogni scelta quotidiana ha sul nostro ecosistema.





L'intervista

L'ideatore del progetto è Fabio Campora, che in un momento buio, quale quello legato alla pandemia, nell'ormai lontano 2020, diede vita ad un progetto che oggi ha raggiunto quasi la sua piena maturazione. Con entusiasmo, determinazione ed ottimismo, ha parlato ai microfoni di TeleNord per trasmettere ulteriori dettagli relativi al nuovo elettrodomestico:

"Ecoline è nato con l'intento di ridurre lo spazio dei rifiuti e di gestire in modo consapevole la raccolta differenziata. Tra gli obiettivi rientrano due punti fondamentali: sensibilizzare l'utenza alla raccolta differenziata, facilitandone il processo ma, soprattutto, ridurre il volume di tutti i materiali riciclabili dell'80%: carta, cartone, metalli e plastica. Inoltre, Ecoline è un elettrodomestico che fa del designer il suo cavallo di battaglia. Volevamo realizzare uno strumento che fosse funzionale e bello. Tra i buoni propositi che ci guidano, c'è anche quello legato alle agevolazioni per i nostri potenziali clienti: stiamo trattando con le istituzioni, affinché possano esserci bonus statali che vadano incontro alle esigenze di tutti." Fabio ha poi chiarito le tempistiche legate alla possibilità di acquisto del prodotto: "A partire da settembre ci sarà la possibilità di acquistare il prodotto, potendolo pre-odinare. In questa fase il primo elettrodomestico in uscita sarà quello in libera installazione, mentre entro marzo uscirà una nuova evoluzione, ovvero, una versione ad incastro. Inoltre, ci sarà l'opportunità di fare cashback: da casa sarà possibile avere sconti, maturare punti giocando, avvicinando anche i più piccoli al processo della raccolta differenziata. Insomma, stiamo puntando ad un'evoluzione continua ed in breve tempo. In questa dimensione, ovviamente, l'ambiente resta il focus principale."