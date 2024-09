Genova: Ansaldo Energia con la controllata Nucleare si allea con Webuild per progetti sulla transizione ecologica

Contribuire ad accelerare la transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio: con questo obiettivo Webuild e Ansaldo Nucleare hanno firmato un protocollo d'intesa per sviluppare potenziali soluzioni modulari all'avanguardia, sicure, sostenibili e flessibili, nel settore dell'energia. L'intesa si inserisce in un quadro promettente per il settore nucleare, per cui si attendono investimenti crescenti con nuovi impianti attesi su scala globale che puntano a garantire un totale di circa 650 Gw di capacità al 2050. L'accordo definisce l'interesse delle parti a collaborare nei prossimi cinque anni per lo sviluppo, la commercializzazione e l'implementazione di tecnologie nucleari all'avanguardia, combinando competenze complementari dei due gruppi industriali. Obiettivo della collaborazione sarà favorire lo sviluppo ed espandere la presenza e l'adozione su scala globale degli small modular reactor (Smr), reattori a fissione nucleare di piccola taglia (circa 300 Mw), e successivamente degli advanced modular reactor (Amr), reattori a fissione nucleare derivati dalle tecnologie di quarta generazione, attualmente in fase di studio.

L'accordo di collaborazione con Webuild consente a Ansaldo Energia, e la sua controllata Ansaldo Nucleare, di fare un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo di nuove competenze a beneficio della sicurezza e della transizione energetica. Grazie alle sue competenze, il gruppo Ansaldo Energia si propone come presidio tecnologico nazionale di riferimento della filiera della power generation, mettendo a fattor comune le sue competenze in ambito ingegneristico e manifatturiero e forte di oltre 280.000 Mw di potenza installata nel mondo (con turbine a gas e a vapore). Il settore energetico si conferma di grande valenza strategica per Webuild, che vanta un track record su scala globale di 313 dighe e impianti idroelettrici, per una capacità installata complessiva di 52.900 Mw. L'attenzione al settore energy è stata rafforzata negli ultimi anni anche con l'acquisizione di Clough, società australiana specializzata nel comparto