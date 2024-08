Genova, ancora afa e caldo: bollino rosso prolungato al 15 agosto

Sarà un Ferragosto da bollino rosso a Genova, emesso dal Ministero della Salute a causa dell'ondata di calore che continua a stringere la Liguria, dalla giornata di domenica 11 agosto. A seguito dell'emanazione del nuovo avviso, anche per il giorno 15 agosto è prevista un'ondata di calore di livello 3 con temperature che potranno raggiungere i 31 gradi. Saranno quindi almeno 5 i giorni consecutivi in cui Genova viene marcata come bollino rosso.

In generale sono previste temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare su anziani, bambini e persone con malattie croniche. Mercoledì 14 agosto si prevedono temperature dai 26 ai 31 gradi con notti tropicali che accompagneranno i liguri anche nel giorno di Ferragosto.

Si raccomanda a tutta la popolazione di osservare regole utili a limitare gli effetti delle ondate di calore: si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Tale comportamento è particolarmente necessario per gli anziani, i bambini e le persone con patologie. Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi. Meglio indossare un abbigliamento leggero sia in casa che all’aperto, preferibilmente di fibre naturali per assorbire meglio il sudore e permettere la traspirazione della pelle

Già nelle scorse ore dalla Regione Liguria era arrivata l'ordinanza che vieta di lavorare dalle 12.30 alle 16 per i mestieri che prevedono un'esposizione prolungata al sole, come il settore edile e quello agricolo. Passato il 15 di agosto è prevista una breve pausa: Il bollore africano sarà un po' meno 'infernale' da Ferragosto in poi.