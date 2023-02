Genova, anche Palazzo Pallavicino diventa set per le riprese della serie tv "Blanca"

Anche Palazzo Pallavicino diventa set cinematografico per le riprese di "Blanca", la serie tv italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, la cui protagonista, appunto il personaggio di Blanca, è interpertato dall'attrice Maria Chiara Giannetta.

Dopo aver "prestato" i proprio luoghi per la prima stagione, Genova e la Liguria si ripetono anche per la seconda, le cui riprese sono state avviate tra dicembre 2022 e gennaio 2023. Ieri sera la Rai, produttrice della serie televisiva, ha girato alcune scene a Palazzo Pallavicino nella serata di ieri. Nei prossimi giorni la troupe si sposterà in Bassa Valbisagno.

Fino alle 18.00 di sabato 4 febbraio è in vigore il divieto di sosta in piazzale Marassi e in via Clavarezza e fino alle 16.00 è interdetto il transito in corso Galilei (la continuazione di corso Galliera dopo il ponte Castelfidardo).

Inoltre, fino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta in corso Galliera (dal ponte Castelfidardo a via della Fenice), via della Fenice, piazza Manzoni (nella parte riservata ai motocicli) e nello stesso corso Galilei.

