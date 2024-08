Genova: AMT lancia la nuova campagna abbonamenti annuali

Nell’ambito della nuova politica commerciale sperimentale entrata in vigore il 15 gennaio scorso e progettata per offrire una mobilità conveniente e illimitata in tutto il territorio metropolitano genovese, AMT annuncia il lancio della nuova campagna abbonamenti annuali “Solo con noi vai dove vuoi”.

La campagna vuole sottolineare la massima libertà di movimento garantita dagli abbonamenti annuali che consentono di sfruttare pienamente tutto il sistema multimodale metropolitano gestito da AMT e, al tempo stesso, evidenziare la convenienza economica di abbonarsi mettendo in risalto il costo giornaliero estremamente vantaggioso.

La nuova campagna abbonamenti è, infatti, composta da due proposte grafiche dedicate all’annuale XXL da 295 euro e all’annuale under 26 XXL da 200 euro.

Entrambe le grafiche puntano sul valore legato alla scelta di utilizzare in maniera sistematica il trasporto pubblico, una convenienza immediatamente percepibile dividendo il costo dell’annuale per i 365 giorni di validità: solo 80 centesimi al giorno per il 295 euro e addirittura solo 55 centesimi al giorno per il 200 euro, in entrambi i casi meno del costo di un caffè e validità su tutta l’area vasta della Città Metropolitana di Genova.

Plus della proposta aziendale è proprio la possibilità di avere il massimo di libertà di movimento sul territorio metropolitano. Chi sceglie l’abbonamento Annuale, può accedere a

• tutti i bus urbani ed extraurbani, compresa la linea 782 Santa Margherita Ligure – Portofino;

• metropolitana;

• funicolari e ascensori;

• ferrovia a cremagliera;

• Navebus;

• Volabus;

• ferrovia Genova-Casella;

• rete urbana genovese di Trenitalia (nei tratti compresi tra le stazioni di Nervi-Voltri-Vesima; Pontedecimo-Acquasanta).

Questa campagna sottolinea l’impegno di AMT nel rendere il trasporto pubblico sempre più accessibile e conveniente per tutti. Con un abbonamento annuale al Tpl, i cittadini possono muoversi senza pensieri nell’area vasta della Città Metropolitana di Genova e risparmiare ogni giorno scegliendo la mobilità sostenibile.