Genova, Amt: altri 15 bus elettrici in arrivo entro fine anno

di Redazione

Si tratta di mezzi uguali a quelli già in servizio sulla linea 44. Acquistati grazie al finanziamento di 7,5 milioni di euro del piano della mobilità sostenibile

Entro fine anno arriveranno altri 15 bus completamente elettrici ad Amt.

Si tratta di mezzi da 10,8 metri, full electric, come quelli oggi in servizio sulla linea 44, con 80 posti totali di cui 20 a sedere.

Sono dotati di pianale ribassato, pedana per l'accesso delle persone in carrozzella, porte centrale e posteriore scorrevoli, impianto di climatizzazione, telecamere per la videosorveglianza a bordo e contapasseggeri.

I veicoli sono completamenti elettrici, alimentati da cinque batterie agli ioni di litio con una potenza totale di 427 kWh nominali ed un sistema di ricarica notturna in rimessa (over night charging).

Anche questi e-bus saranno contraddistinti dalla livrea bianca e rossa, ormai tipica di tutti i mezzi green dell'azienda.

I nuovi bus full electric troveranno casa nelle Rimesse Mangini e Cornigliano.

Questo nuovo lotto di bus elettrici è acquistato da Amt grazie al finanziamento di 7,5 milioni di euro del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile 2019-2033 erogato da Regione Liguria.