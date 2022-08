Genova, Amiu: Raggi possibile presidente, lunedì l'assemblea per la nomina

di Matteo Angeli

Lo stesso Giovanni Battista Raggi e Antonio Oppicelli nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda

Potrebbe essere Giovanni Battista Raggi il nuovo presidente di Amiu. Lunedì prossimo l'assemblea per la nomina di chi si siederà al vertice dell'azienda.

Intanto è arrivato il provvedimento che fa capo al sindaco di Genova Marco Bucci, firmato dal vicesindaco Pietro Piciocchi, che nomina lo stesso Giovanni Battista Raggi e Antonio Oppicelli quali componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda Multiservizi di Igiene Urbana Genova S.p.A. (Amiu), in sostituzione dei consiglieri dimissionari Pietro Pongiglione (ex presidente Amiu) e Pietro Moltini (ex vicepresidente cda).

Il provvedimento conferma anche le decisioni del Comune di Genova del giugno 2020, "con riferimento alla nomina della signora Gagino Simona, non in contrasto con quelle contenute nel presente provvedimento".

Per un posto da consigliere nel cda Amiu avevano presentato candidatura anche Carlo Giuseppe Malerba, Francesco Bagliani, Francesco Miluccio, Moreno Menegatti, Vittorio Rocchetti e Nicola Toscano