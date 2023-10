Genova, Amazon incontra i sindaci d’Italia e fa beneficenza: donazione alla fondazione ‘Gaslininsieme’

In concomitanza con l’assemblea annuale di Anci (associazione nazionale comuni italiani), che è iniziata oggi a Genova, Amazon ha organizzato un momento di incontro con i sindaci e i rappresentanti delle municipalità, che ospitano i suoi siti logistici. Durante l’incontro l’azienda ha avuto la possibilità di fare il punto sulla sua presenza in Italia, raccontando del proprio impegno per la sostenibilità e lo sviluppo sociale locale.

“Grazie ancora una volta ai sindaci e a tutti i referenti locali con i quali quotidianamente lavoriamo, - ha detto Gabriele Sigismondi, amministratore delegato di Amazon Italia Transport- un dialogo costante, che nasce con l’obiettivo di individuare la migliore soluzione possibile in grado di rispondere alle esigenze di tutti. La qualità del servizio a cui abbiamo abituato i nostri clienti e un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e sereno possono essere mantenuti solo grazie a una stretta collaborazione con tutte le amministrazioni locali”.

"Da tempo la strategia regionale è orientata verso una disintermediata canalizzazione dell'offerta, - spiega l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti- realizzabile attraverso le molteplici potenzialità della digitalizzazione che, come Regione Liguria, abbiamo sostenuto con incentivi a fondo perduto. In questo scenario, un player come Amazon è una vetrina preziosa che consente alle imprese liguri di intercettare una domanda sostitutiva di mercato, se non addirittura aggiuntiva, anche grazie a un efficace ed efficiente sistema di smistamento della merce. Sempre però riconoscendo il valore economico, sociale e culturale del commercio di prossimità che sosteniamo fattivamente e che avrà sempre la nostra massima attenzione".

Alla presenza delle istituzioni ospiti, l’azienda ha poi annunciato una donazione a favore della fondazione ‘Gaslininsieme’, che permetterà l’acquisto dei dispositivi necessari per interventi di chirurgia pediatrica all’ospedale Gaslini.

“Siamo davvero grati ad Amazon per aver dimostrato, anche quest’anno, la sua vicinanza all’ospedale con una donazione alla nostra fondazione, – dichiara Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Giannina Gaslini e della fondazione ‘Gaslininsieme’- il nostro istituto da alcuni anni è diventato anche un centro di riferimento per la chirurgia robotica pediatrica, che ha consentito di svolgere interventi sempre più precisi e sicuri per i nostri piccoli pazienti riducendo al tempo stesso i tempi di ricovero”.

“Da tre anni Amazon ha aperto qui a Genova Campi uno dei suoi più importanti centri logistici italiani, -dichiara Mario Mascia, assessore comunale allo Sviluppo Economico- la qualità dei rapporti instaurati tra le aziende ed il territorio nelle quali vengono ospitate ed operano è più che mai importante. Su questo aspetto la nostra amministrazione è particolarmente attenta nel proporsi come interlocutore attento e attivo nel cercare di soddisfare al meglio tutte le esigenze sia nelle modalità sia nelle tempistiche”.