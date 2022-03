Genova, altri due camion di aiuti in partenza da piazzale Kennedy

di Marco Innocenti

Padre Tarasenko: "Grazie alla generosità dei genovesi che ancora una volta ci fa capire che non siamo soli. Grazie a tutti"

Altri due camion carichi di aiuti per il popolo ucraino sono pronti a partire da Genova. E' il risultato della raccolta di beni di prima necessità a cui Genova e i genovesi stanno continuando a rispondere presente. "Invito tutti a benedire la partenza dei due camion che portano l’aiuto umanitario in Ucraina - ha annunciato padre Vitaly Tarasenko, capo della Comunità Ucraina di Genova - La loro partenza è prevista per le ore 18 da piazzale Kennedy e, per questo, devo ancora dire grazie alla generosità dei genovesi tramite i punti di raccolta offerti dalle parrocchie, dai privati, dalle diverse associazioni, dalla Caritas diocesana, tutto in uno spirito di forte collaborazione con il Comune di Genova. Una generosità che, ancora una volta, ci fa dire: Noi non siamo soli!".