Genova: altre due tubature esplose a Borzoli e Certosa, strade allagate e residenti senz'acqua

Altre due tubature rotte a Genova, con disagi al traffico e molti cittadini rimasti senz'acqua. Gli incidenti si sono verificati in via Buonarroti, a Certosa, attorno alle 4 del mattino e in via Cristo di Marmo a Borzoli.

Iren Acqua, per i necessari lavori, ha sospeso l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Genova: • Via Cristo di Marmo • Via Borzoli • Via Padrino • Via Priano • Via Chiaravagna • Via Domenico Oliva • Via 16 giugno 1944 • Via Briscata • Via Sant’Alberto • Via Rollino • Viale Villini Rollino • Via Santa Maria della Costa • Vie limitrofe alle vie sopra indicate nei quartieri Borzoli e Sestri P. alta. I tecnici di Iren sono all’opera per la riparazione del guasto, il ripristino della regolarità del servizio è previsto a inizio serata. Nelle ore successive e durante l’interruzione, potrebbero verificarsi casi di abbassamento di pressione e intorbidimento dell’acqua nelle vie indicate ed in quelle limitrofe.

A Borzoli l'erogazione è stata sospesa per lavori in via Cristo di Marmo • via Borzoli • via Padrino • via Priano • via Chiaravagna • via Domenico Oliva • via 16 giugno 1944 • via Briscata • via Sant’Alberto • via Rollino • viale Villini Rollino • via Santa Maria della Costa • vie limitrofe alle vie sopra indicate nei quartieri Borzoli e Sestri P. alta.

I tecnici di Iren sono all’opera per la riparazione del guasto, il ripristino della regolarità del servizio è previsto a inizio serata. Nelle ore successive e durante l’interruzione, potrebbero verificarsi casi di abbassamento di pressione e intorbidimento dell’acqua nelle vie indicate ed in quelle limitrofe.