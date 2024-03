Genova, al via il ciclo di convegni "Sicurezza, un bene di tutti" organizzato da Confael

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

È partito da Genova, con il patrocinio del Comune, il ciclo di convegni “Sicurezza, un bene di tutti” che Confael-Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori e Associazione Italiana Noi Camionisti, da oggi porterà in ogni regione per promuovere il tema della sicurezza nei settori dei trasporti e della mobilità, per presentare la campagna di sensibilizzazione dedicata agli studenti “Tutti insieme per una strada più sicura” ed il concorso “Il camion e il mondo in strada” dedicato ai bambini che potranno realizzare disegni mostrando agli adulti la loro visione e percezione della strada come luogo sicuro e d’incontro.





Alla mattinata di lavori, ospitati nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, sono intervenuti, fra gli altri, gli assessori comunali Marta Brusoni (Politiche dell’Istruzione), Matteo Campora (Trasporti e Mobiiltà) e Francesco Maresca (Patrimonio e Porto), il consigliere della Città Metropolitana di Genova Claudio Garbarino, il segretario generale Confael Domenico Marrella mentre per Confael Trasporti sono intervenuti il segretario nazionale Vincenzo Iuzzolino ed il regionale Marco Arduini. L'evento è stato moderato da Luca Barassi.





La Confederazione ha scelto la Liguria come prima tappa per l’importanza strategica che il comparto portuale, con tutti gli annessi servizi di logistica, svolge all’interno dell’economia del Nord Ovest d’Italia. Si è parlato anche di sicurezza stradale, ammodernamento della dotazione infrastrutturale e discusso del futuro del lavoro dell’intero comparto, sia per la mancanza di addetti, sia per i ritardi accumulati negli anni nella definizione di linee guida sulla formazione per adeguare le competenze alle necessità del mercato.