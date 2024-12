Genova al terzo posto in Italia per indice di sportività

GENOVA - Terzo posto per Genova nella classifica nazionale del Sole 24 Ore relativa all’indice di sportività. Rispetto al 2023 la provincia genovese guadagna 10 posizioni in una classifica che si basa su 35 indicatori suddivisi in quattro macro categorie: strutture sportive, sport di squadra, sport individuali, sport e società.

Particolarmente significativo il primato assoluto di Genova nella prima delle quattro categorie, relativa alla struttura e organizzazione del sistema sportivo. Il capoluogo ligure è inoltre 6° per sport di squadra, 8° per sport individuali e 5° per sport e società.

«Aver raggiunto il podio delle città italiane più sportive, con una scalata di 10 posizioni rispetto allo scorso anno, è un risultato che ci riempie di orgoglio e che certifica l’impegno della nostra Amministrazione che ha scelto di investire nello sport, dalla promozione delle discipline tra i più giovani ai grandi appuntamenti, passando per l’ammodernamento ed efficientamento delle infrastrutture sportive e la creazione di aree di libera fruizione – sottolinea Alessandra Bianchi, assessore allo Sport del Comune di Genova – Festeggiare questo traguardo nell’anno in cui la nostra città è Capitale Europea dello Sport è motivo di ulteriore soddisfazione. Una soddisfazione che condividiamo con tutte le realtà del nostro territorio con le quali collaboriamo quotidianamente ed il cui apporto è stato fondamentale per il raggiungimento di questo nuovo ed importante obiettivo».