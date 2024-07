Genova, aeroporto: dopo il CdA a fine mese assemblea per aumento capitale

Il cda dell'Aeroporto di Genova, previsto in data odierna, precede cronologicamente l'assemblea del 29 luglio, che dovrebbe approvare l'aumento di capitale funzionale a coprire le perdite degli anni precedenti. Si tratta di oltre 4,5 milioni di euro che entro questo mese dovranno essere versati in alternativa alla messa in liquidazione della società per erosione del capitale sociale oltre soglia.

In ogni caso i dati del primo trimestre del 2024 fanno registrare segnali confortanti sotto ogni profilo. Il tutto in vista dell'ingresso di Msc nel capitale dopo l'acquisto delle quote di Adr, pari al 15%. Il grande gruppo crocieristico può aumentare in proprio il traffico sull'aeroporto di Genova, ma può fare da volano per lo sviluppo.

Per quanto riguarda il rinnovo delle concessione, l'Enac aveva esplicitamente richiesto proprio l'ingresso di un nuovo socio industriale nel capitale per poter procedere ad una gara per il rinnovo anticipato della concessione. Ci sarà così una gara a cui potrà partecipare la società di gestione, insieme con l'Autorità portuale e la Camera di Commercio.