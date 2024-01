Genova: addio a Renato Ceccherelli, protagonista della canzone "zeneize"

E' scomparso a Montoggio Renato Ceccherelli, 79 anni, antiquario di professione, pescatore per diletto e amante delle tradizioni liguri, divenuto un protagonista della canzone dialettale genovese, sia da solista che nel duo "I Zeneizi" con Marino d'Angelantonio. Costante della sua attività artistica è stata tramandare la lingua locale attraverso i testi delle canzoni inserite su una base musicale moderna e attuale.



Ha inciso da solista e in duo molti dischi tra cui "I Zeneizi", "Zena canta Napuli", "Zena" e tra i suoi successi "Tocco de Zena", "Ma Zeneizi ghe ne ancon" e "Liguria indipendente". "Il dialetto genovese è attaccato a più livelli - avevano detto in un'intervista al Corriere Mercantile - Lo parlano ancora gli anziani, ma tra i giovani lo si sente pochissimo. E c’è quindi il serio rischio che vada in via di estinzione. Ecco perché noi abbiamo proposto queste diciassette canzoni: intanto perché il genovese arrivi all’orecchio delle persone, e poi perché, magari, venga la voglia di parlarlo, grandi classici, ma tutti in versione riarrangiata". Classici come "Vico Drito Puntexello", "L’ultimo tango", "Fuxe de Zena", "Bei tempi", "Ma se ghe penso" e "Picun, dagghe ciannin". C'erano anche "In tocco de Zena in mezo ao mà", un tocco di Genova in mezzo al mare, "ovvero un inno dedicato alla città di Carloforte, dove ci sono ancora i bambini che parlano il genovese e sarebbe bello vedere queste cose anche dalle nostre parti..." e "Rap Zeneize", il brano più originale: "Siamo rimasti in pochissimi a fare musica in dialetto. Un gran merito va di sicuro ai Buio Pesto di Massimo Morini, ma anche noi cerchiamo di fare dignitosamente la nostra parte. È una battaglia difficile, ma ce la stiamo mettendo tutta e abbiamo moltissime altre idee".



I funerali di Ceccherelli si terranno sabato 13 gennaio alle ore 11 presso la Chiesa di S. Giovanni Decollato in Montoggio.