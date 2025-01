Genova, Acquario, incontro con Alessandro Grasso: "Quando lo sport aiuta la scienza. Un sogno ad occhi aperti: subacquea e velelle"

Mercoledì 8 gennaio a Genova, gli Amici dell'Acquario presentano un nuovo appuntamento nell'ambito dei Mercoledì Scienza, il ciclo di incontri gratuiti che da 29 anni arricchisce la città di Genova con approfondimenti scientifici per tutti. L'incontro, intitolato "Quando lo sport aiuta la scienza. Un sogno ad occhi aperti: subacquea e velelle", avrà come protagonista Alessandro Grasso, fotografo subacqueo vincitore di numerosi premi internazionali. L'appuntamento si terrà alle ore 17, presso l'Auditorium dell'Acquario di Genova, con ingresso libero e senza necessità di prenotazione.

Il ciclo di incontri, organizzato dall'Associazione Amici dell'Acquario in collaborazione con l’Acquario di Genova, Costa Edutainment e la Fondazione Acquario di Genova, è promosso dalla Regione Liguria e dall'Assessorato al Tempo libero. Ogni settimana, esperti di vari settori scientifici condividono le loro conoscenze con il pubblico, e questo incontro non farà eccezione.

Durante la conferenza, Alessandro Grasso racconterà una delle sue esperienze più straordinarie in mare, legata all'osservazione delle velelle, creature marine gelatinose che, talvolta, si spiaggiano in grandi masse. La narrazione prenderà spunto da un episodio particolare in cui il fotografo, dopo aver ricevuto un messaggio che confermava l'arrivo di una vasta massa blu di velelle, ha deciso di lanciarsi in un’avventura unica: preparare in fretta l’attrezzatura e immergersi in mare con il suo kit fotografico per documentare l'evento, una corsa contro il tempo per catturare questo spettacolo naturale. L'incontro promette di offrire uno spunto affascinante sulla relazione tra il mondo marino, la fotografia subacquea e la scienza.

Alessandro Grasso è un professionista della subacquea con un ampio curriculum. Ha iniziato la sua carriera come sommozzatore nel 1995, prima come operatore subacqueo militare e poi come fotografo subacqueo. La sua passione per la fotografia è maturata negli anni successivi, quando ha deciso di approfondire le tecniche fotografiche marine, ottenendo diversi riconoscimenti internazionali in concorsi di fotografia subacquea. Tra i premi ricevuti, figurano il Oasis Photo Contest International Award, il Close-Up Photographer of the Year, e il Golden Turtles Wildlife Festival. Le sue immagini sono state esposte in importanti location come la Lanterna di Genova e la Biblioteca Universitaria di Genova, e oggi affianca la sua attività di fotografo alla funzione di giudice in concorsi internazionali di fotografia subacquea.

Gli incontri Mercoledì Scienza si tengono ogni mercoledì pomeriggio alle 17 presso l'Auditorium dell'Acquario di Genova e sono aperti gratuitamente a tutti, senza necessità di prenotazione.

