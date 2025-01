Genova: accusato di aver ucciso la moglie e simulato il suicidio, via al processo

E' partito in corte d'assise a Genova il processo ad Ahmed Mustak, l'uomo di 44 anni accusato di avere ucciso la moglie Sharmin Sultana (32 anni, nella foto) e di avere fatto passare la morte della donna come un suicidio. In aula sono stati sentiti i soccorritori e alcuni investigatori arrivati sul posto. Poi il presidente Massimo Cusatti ha rinviato al 16 gennaio per dare incarico a un perito per trascrivere alcune intercettazioni ambientali e telefoniche che il pubblico ministero Marcello Maresca ha chiesto di acquisire.

Testimonianza - Inoltre dovrà essere valutata dal medico legale l'impossibilità a testimoniare, in audizione protetta, del figlio più piccolo della coppia, che ha gravi problemi di salute. La testimonianza del bimbo, e un suo disegno, erano stati fondamentali per capire che non si era trattato di un suicidio. L'uomo, difeso dall'avvocata Vittoria Garbarini, era stato arrestato un anno fa.

Versione - Nelle ultime settimane l'imputato aveva cambiato versione parlando di una caduta accidentale dopo una lite. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Mustak vessava continuamente la donna che usava i social come Tik Tok e voleva emanciparsi. La morte era avvenuta a marzo del 2023 nel quartiere di Sestri Ponente a Genova.

Lavoro - Secondo quanto raccontato dai figli di 7 e 10 anni, il padre picchiava spesso la madre. "Papà si è arrabbiato e ha sbattuto la testa della mamma a terra" una delle loro drammatiche testimonianze. Sharmin, secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva anche deciso di cercare un lavoro ma il marito non era d'accordo.

