Genova, accoltellamento a Cornigliano: fermato l'aggressore, è un minorenne

È stato fermato il presunto responsabile del ferimento di due persone (un coetaneo e un 50enne) dopo una lite avvenuta a Genova, nel quartiere di Cornigliano, in via Francesco Rolla. Si tratta di un minorenne, che aveva tentato di fuggire dopo aver accoltellato un altro ragazzo a seguito di una rissa scaturita in mattinata. Nella colluttazione era rimasto ferito anche un uomo, che era intervenuto per sedare la lite: per entrambi i feriti è stato necessario il ricovero in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.

La polizia ha individuato l'aggressore dopo poche ore e lo ha trovato ancora con il coltello in tasca. Il giovane ora si trova in questura: a decidere se procedere al fermo sarà la procura per i minori.