Genova, abbandonavano rifiuti e calcinacci per strada: denunciati tre 50enni

di Marco Innocenti

I tre uomini, tutti genovesi, hanno anche ricevuto una multa da 3mila euro e il sequestro dell'autocarro usato per trasportare i rifiuti

Avevano deciso di abbandonare i propri rifiuti in via Morego, in un angolo appartato della strada, al riparo da occhi indiscreti. O almeno così credevano perché a sorprendere i tre 50enni genovesi è arrivata invece una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Genova, proprio mentre i tre gettavano i rifiuti misti a calcinacci presenti nel cassone del loro autocarro.

E' successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 febbraio, in Valpolcevera. I tre 50enni sono stati tutti denunciati per vari reati legati all'abbandono di rifiuti, ricevendo anche una multa da 3mila euro oltre al fermo amministrativo del mezzo.