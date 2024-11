Genova: A26, auto sbanda e si schianta, due feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte sull’autostrada A26, nel tratto compreso tra Masone e il bivio con la A10 in direzione di Genova. Due persone sono rimaste ferite quando il loro veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato e si è schiantato contro il guardrail ai lati della carreggiata. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118, con l’automedica, e trasferiti d’urgenza all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per gestire le operazioni di soccorso e sicurezza. L’autostrada A26 è stata inizialmente chiusa per circa mezz'ora, per poi essere riaperta su una sola corsia. Alle 8 del mattino, la coda di veicoli in attesa si estendeva per circa tre chilometri.