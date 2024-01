Genova, a settembre torna Divago Festival: nove progetti artistici in via del Campo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Click al video per il servizio completo





Divago è un festival biennale di arte urbana community-based ideato e realizzato dal collettivo curatoriale Mixta, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Linee Guida per la Cultura Contemporanea, e il supporto del Progetto di Comunità del Comune di Genova.

Si svolge negli spazi pubblici e privati dell'ex ghetto ebraico di Genova, al cui centro si trova la celebre via del Campo. Nasce come festival indipendente con l'obiettivo di realizzare progetti di arte partecipativa in dialogo con le comunità locali, e con la volontà di portare a Genova un nuovo fermento artistico.

Il festival si svolgerà a settembre in via del Campo e nell'ex ghetto ebraico di Genova: luoghi connotati da una forte storia, simboli di una Genova di mare e di porto, bella e dall'anima forte, dove prostituzione e poesia, povertà e musica si conciliano in un gradevolissimo quadretto all'italiana. Ma la realtà del quartiere non corrisponde a questa narrazione diffusa. Via del Campo è oggi una zona periferica in pieno centro, un mix di simboli e narrazioni che ha stimolato la nascita del progetto di arte pubblica Divago, fin dall'inizio rivolgendo l'attenzione a ciò che più conta all'interno di un territorio: gli esseri umani che lo vivono e che lo frequentano.