Genova, a maggio Yacht&Garden, meraviglie del mare in passerella

di Redazione

Per festeggiare i 15 anni di Marina Genova barche e yahct d'epoca. Ci sarà anche la goletta Invader, dove Charlie Chaplin conobbe e si innamorò di Paulette Goddard

Genova si prepara ad accogliere una flotta di barche a vela d'epoca e classiche in occasione di Yacht & Garden, la mostra-mercato di fiori e piante che si svolgerà dal 20 al 22 maggio 2022 presso il Marina Genova.

L'iniziativa celebra i 15 anni della fondazione di uno dei porti turistici più importanti del Mediterraneo. Gli yacht a vela sosteranno presso una banchina d'onore a loro riservata, dove potranno essere ammirati dagli oltre 10.000 visitatori attesi in quei giorni nel capoluogo ligure.

Le imbarcazioni, costruite in legno o acciaio e di lunghezza compresa tra 9 e 50 metri, sono rappresentative di almeno un secolo di storia dello yachting. I loro progetti sono stati realizzati dai migliori yacht designer e costruttori navali come Camper & Nicholson, Laurent Giles, John Alden, Colin Archer e Cesare Sangermani. Tra queste anche la goletta aurica Invader (1905), 50 metri di lunghezza, sulla quale si conobbero, per poi sposarsi Charlie Chaplin e Paulette Goddard.

Il Jacob Meindert (1953), scafo in acciaio, esempio di come un ex rimorchiatore rompighiaccio costruito in Germania possa trasformarsi in una veloce goletta a gabbiole lunga 38 metri. Identico armo velico per Pandora (1994), 30 metri, ricostruzione in pino di Carelia di un antico postale ottocentesco che è stata location di produzioni televisive come Elisa di Rivombrosa e "N Io e Napoleone. Previsto l'arrivo anche di Nordlys (1915), Barbara (1923), della piccola Greylag (1932), nata dalla matita dello yacht designer britannico Thomas Harrison Butler, la francese Jalina (1946), Forban 5 (1954) e il Famalù (1957), lungo 15,95 metri