Genova: 30 kg di hashish nascosti in un magazzino, due arrestati

Gli investigatori della Squadra Mobile di Genova hanno arrestato in flagranza di reato, due uomini, entrambi 65enni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio perché trovati in possesso di circa 30 kg di panetti di hashish, appena scaricati dalla propria auto, per nasconderli all'interno di un magazzino in zona San Fruttuoso.

Da qualche giorno, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile genovese monitoravano le mosse dei due uomini, notando un insolito via vai proprio nei pressi di un box a loro in uso. E, in effetti, le dinamiche osservate, sia per la circospezione usata dagli indagati, sia per la fugacità della loro presenza in zona, confermava i sospetti sull'illiceità delle attività svolte.

Nella serata di giovedì, gli investigatori della Squadra Mobile, dopo aver notato i due uomini arrivare a bordo di un'auto e scaricare un voluminoso scatolone, sono intervenuti fermando gli indagati mentre cercavano di nascondere la droga all'interno del magazzino. I due sono stati trasferiti nelle case circondariali di Marassi e Pontedecimo.