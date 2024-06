Genova: 150 bambini delle primarie imparano educazione stradale

Un parco di educazione stradale che riproduce in scala strade, incroci e rotonde, dove effettuare esercitazioni pratiche di educazione stradale sotto la guida di operatori qualificati, anche della Polizia Locale di Genova, per educare i più piccoli a una circolazione sicura e a una migliore conoscenza del linguaggio stradale.

Si sta svolgendo in questi giorni la seconda edizione di "Fai Strada!", il progetto rivolto a 150 bambini delle scuole primarie genovesi per insegnare loro a tenere comportamenti corretti su strada. Questa mattina, presso il parco di educazione stradale dei Giardini Cavagnaro, a Staglieno, 40 studenti delle classi IV B e V C dell'Istituto Comprensivo Montaldo hanno affrontato con il giusto approccio temi fondamentali per tutta la collettività, apprendendo attraverso il gioco le principali regole di comportamento da seguire come utenti della strada. Lanciato per la prima volta nel 2023, il progetto "Fai Strada!" - riproposto dal team de "La Strada Siamo Noi" su incarico di Genova Parcheggi in accordo con il Comune di Genova (Direzione mobilità e trasporti - unità smart mobility) e con la partecipazione della Polizia Locale di Genova - si articola in quattro ore di lezione che si svolgono nei Parchi di Educazione Stradale dei Giardini Cavagnaro, a Staglieno, e di via delle Viole, a Quarto.

"È giusto e importante insegnare le regole della circolazione stradale ai giovani a partire dalla scuola primaria -ha detto l'assessore comunale alla Mobilità Integrata, Trasporti e Ambiente Matteo Campora (nella foto) - Se la sensibilizzazione avviene a partire dalla giovane età, un domani ne trarremo tutti un grande giovamento. La sicurezza è un fattore di primaria importanza per tutti, e questa amministrazione sta mettendo in campo tutti gli strumenti per incrementarla giorno dopo giorno".