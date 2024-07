Genoa, visite mediche per Alessandro Zanoli: "Un saluto ai tifosi rossoblù"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Alessandro Zanoli approda al Genoa. Dopo una stagione tutt'altro che soddisfacente trascorsa in Campania, tra Napoli e Salernitana, giunge in Liguria con la determinazione di chi ha età e fisicità da mettere in luce. Arrivato in città nella tarda serata di ieri, stamattina il classe '00 ha completato le visite mediche per aggregarsi quanto prima al gruppo e mettersi a disposizione di Gilardino.

Legnago, Napoli, Sampdoria e Salernitana sono state le realtà in cui ha militato negli ultimi anni, tra sgroppate e una maturazione ancora da raggiungere. La scelta del nuovo esterno rossoblu si fonda sulla chiara voglia di riscatto e di trovare maggior minutaggio, dopo una difficile prima parte di stagione in azzurro e successivamente con la retrocessione in granata.

Le cifre:

L'esterno destro è arrivato in prestito dal Napoli con diritto di riscatto a 7 milioni, che potrebbe diventare obbligo di riscatto qualora si soddisfacessero determinate condizioni.