Genoa, Zangrillo sul rinnovo di Gilardino: "Troppe menzogne, merita rispetto"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Quando leggo che si parla di appannaggi di una certa entità più un contratto proposto non accettato penso che si metta in una situazione molto difficile un uomo che non merita di esserlo e in una situazione difficile una società che non ne sa nulla. Invito tutti a non raccogliere queste piccole menzogne e queste 'peanuts' di scarso valore perché siamo il Genoa, una grande società e non dobbiamo, nel tentativo di dare notizie, sempre cadere nel rischio di dire puttanate irriguardose nei confronti di un uomo che merita tutto il mio rispetto e che difenderò in prima persona fin quando sarà necessario". - così il presidente del Genoa Alberto Zangrillo, che durante la conferenza di presentazione del ritiro in Val Di Fassa non elude la domanda sul rinnovo di Alberto Gilardino sulla panchina rossoblu'

"Leggo e vedo che da una parte c'è una società che sta seguendo un percorso responsabile e strategico cercando di assicurare quanto di bello è stato fatto negli ultimi due anni. E quanto fatto deve essere in linea con questi principi. Dall'altra parte c'è un uomo che si chiama Alberto Gilardino che è il nostro allenatore e merita tanto rispetto, tanta gratitudine e tutti i miei complimenti personali. Non lo conoscevo e in questo anno abbonante ho imparato a volergli bene."