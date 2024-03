Genoa, lavori in corso per la Casa dei Giovani: visita della dirigenza alla Badia di S. Andrea

Ultimi preparativi in casa Genoa in vista della partita in trasferta contro la Juventus, in programma domenica all'ora di pranzo. La squadra partirà per Torino sabato dopo la conferenza di Gilardino, che per la gara non avrà a disposizione lo squalificato Sabelli, né gli infortunati Martin e Matturro. Dalla rifinitura gli ultimi spunti per il tecnico rossoblu' per scegliere convocati e formazione iniziale, Spence è pronto per sostituire Sabelli sulla fascia ma c'è anche l'opzione Frendrup, adattabile a più ruoli. In attacco scalpita Vitinha ma dovrebbe essere confermata la coppia Retegui-Gudmundsson.

Presenti a Pegli anche Johannes Spors e Marcel Klos, rispettivamente sporting director e dt del gruppo 777 Partners, mentre sulle tribune del Allianz Stadium saranno presenti i vertici della società al completo.

Nel frattempo questa mattina la dirigenza del Genoa ha fatto visita alla Badia di Sant’Andrea, dove proseguono i lavori per la nuova Casa dei Giovani, finanziato dal bond lanciato lo scorso settembre finalizzato a raccogliere 5 milioni di euro per la realizzazione. Erano presenti l'a.d. Andrés Blazquez, il direttore sportivo Marco Ottolini, il direttore generale Flavio Ricciardella, la responsabile del settore femminile Marta Carissimi e il responsabile del settore giovanile Michele Sbravati.

Sabato invece i sostenitori della tifoseria organizzata caricheranno la squadra fuori dal centro sportivo Signorini; saranno oltre 500 invece quelli presenti a Torino per sostenere il Grifone.