Genoa Women, esonerato il tecnico Marco Oneto: al suo posto Antonio Filippini

Marco Oneto non è più l'allenatore del Genoa Women, la formazione femminile del Genoa. La decisione è arrivata dopo i risultati non convincenti delle Grifoncine in Serie B, dove attualmente condividono il penultimo posto in classifica con il Trento.

Solo 8 punti infatti per le rossoblù che dopo 12 gare hanno raccolto solamente due vittorie e due pareggi, 8 invece le sconfitte. Oneto aveva portato la squadra in Serie B dopo due ottime stagioni in Serie C, chiuse al secondo posto.

Il comunicato del club: "Il Genoa comunica che il tecnico Marco Oneto è stato sollevato dall'incarico. Ringraziamo il mister per il lavoro svolto in questi anni e per il suo contributo alla crescita del settore femminile".

In pole per sostituirlo Antonio Filippini, ufficializzato oggi dalla società come nuovo tecnico delle Grifoncine: "Il Genoa comunica che Antonio Filippini è il nuovo allenatore della prima squadra femminile" si legge sui canali del club. "Ex centrocampista, il neo tecnico del Genoa Women vanta 303 presenze in Serie A E 176 in Serie B. Nella sua carriera da allenatore ha collezionato più di 50 panchine tra Lumezzane, Trento, Livorno e Pro Sesto"

