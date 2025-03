Genoa, Vitinha: "Stagione difficile per i tanti infortuni. Vieira ha portato una nuova energia"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ospite all'evento che rinnova la collaborazione fra Genoa e Pulsee Luce e Gas, l'attaccante del Genoa Vitinha ha parlato facendo il punto della sua avventura in rossoblù e delle sue sensazioni per il finale di stagione.

Si parte dalle condizioni del portoghese: "Non sono ancora con la squadra ma arrivo, sto recuperando. Sto vivendo un'avventura un po' difficile perché ho avuto tanti infortuni, cerco di lavorare bene ma vivere qui mi fa stare bene, sono felice. Senza tutti questi problemi fisici avrei potuto giocare di più, fare gol, fare assist, vincere, giocare di più... insomma, aiutare la squadra".

Nonostante il rendimento altalenante e gli infortuni, i tifosi non hanno mai fatto mancare il loro sostegno al giocatore: "Non gioco tanto, ma loro sono sempre con me e questo mi aiuta ad avere la forza di andare avanti".

Stasera in campo si gioca contro il Lecce, partita a cui Vitinha come altri non parteciperà: "Tutte le partite sono importanti, andiamo forte come stiamo facendo, proviamo a giocare bene per vincere la partita".

Su Vieira: "Ha portato un'altra energia. Quando cambia un allenatore, la società, o un calciatore in una squadra cambia tutto. Ha portato energia, una forma diversa di giocare a calcio e tante cose".

Sugli obiettivi per il finale di stagione: "Sono felice di stare qui, con questa squadra. E' stato un anno difficile ma se la stagione va bene e la squadra va bene sono felice ed è la cosa più importante. Ricordo più bello? I due gol che ho fatto. E poi mi fa stare bene vedere sempre lo stadio pieno".

Infine, una battuta sul cibo tipico genovese: "Meglio la focaccia o le trenette al pesto? Adoro tutte e due ma non posso mangiare tanto altrimenti non ce la faccio a correre"

