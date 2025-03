Genoa, Thorsby loda i tifosi: "Ci sono sempre stati, ora tocca a noi ripagarli"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uno dei punti fermi del Genoa di Vieira è sicuramente Morten Thorsby, fermo per infortunio da alcune settimane ma pronto a tornare in campo dopo la sosta. Il centrocampista questa mattina ha partecipato all'evento organizzato per il rinnovo della partnership fra il club rossoblù e Pulsee.

Intanto questa sera la squadra scenderà in campo al 'Ferraris' per affrontare il Lecce: "Ogni partita per noi è un possibile match point salvezza da qui fino alla fine. Dobbiamo continuare quello che stiamo facendo e sappiamo che dobbiamo raggiungere i 40 punti. Dobbiamo continuare così. Se siamo lì in classifica è merito nostro che abbiamo ripreso bene dopo un inizio difficile. Questi scontri diretti sono importanti e stasera c'è un'altra occasione per risalire".

Il centrocampista parla poi della propria condizione fisica: "Sto bene, sto recuperando. Ci sono quasi. Posso utilizzare questa sosta per ripartire. Spero di esserci per la Juve".

Su cosa ha portato Vieira: "Abbiamo fatto un periodo in crescita, giochiamo sempre meglio anche con equilibrio. Vogliamo fare di più ma vediamo che siamo anche un po' più stabili nelle prestazioni. Siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme".

Immancabile il sostegno dei tifosi, anche stasera supereranno quota 3mila: "Sono il dodicesimo uomo in campo. Aiuta tantissimo anche nei momenti di difficoltà, che ci sono sempre in una stagione lunga, e loro ci aiutano tanto. Ora proviamo a rendere loro indietro quello che possiamo".

Sul gruppo: "E' vero che siamo un gruppo ben equilibrato con giocatori con esperienza ma anche tanti giovani che hanno voglia. E' una cosa importante per noi che siamo quelli che abbiamo giocato di più. Dobbiamo spingere di più per far vedere cosa vuol dire fare un lavoro fatto bene perché i giovani hanno tanto talento ma devono capire che la strada è lunga. Noi dobbiamo dare loro l'esempio e siamo un bel gruppo che sta bene insieme".

