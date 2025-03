Genoa, Vieira: "Orgoglioso della squadra ma rimaniamo con i piedi per terra"

Con la vittoria ottenuta contro il Lecce salgono a 35 i punti del Genoa in classifica, 25 dei quali sono stati raccolti da mister Vieira in 17 gare. Il tecnico si dice sodisfatto della prova dei suoi: "E' stata una grande partita da parte nostra. Volevamo iniziare bene questo primo tempo, era importante vincere oggi. L'atmosfera di stasera è stata bellissima. E' per quello che credo che questa società debba restare in Serie A. Malinovskyi e Miretti hanno fatto una bella partita ma credo che da Leali in poi sono rientrati bene. Abbiamo trovato il modo di essere uniti e fare una bella partita anche se abbiamo sofferto alla fine. Sono molto orgoglioso di questa squadra".

Dal tecnico ai giocatori e lo staff, nessuno usa ancora la parola 'salvi': "Anche oggi è stata una partita difficile da vincere. Rimaniamo con i piedi per terra, concentrati sapendo che il nostro obiettivo è restare in Serie A. Siamo orgogliosi che abbiamo vinto una gara importante, abbiamo fatto un passo in avanti ma non è ancora fatto".

Si è rivelata decisiva la scelta di schierare Ruslan Malinovskyi dal primo minuto, due assist per due gran gol di Miretti: "La cosa positiva è vedere Ruslan in campo. Miretti ha fatto questi due gol, il tempo di inserimento è stato veramente bellissimo. Il primo tocco sul gol è stato bellissimo, il secondo anche. Ha fatto vedere la qualità in questi due gol, ma io voglio ancora di più e mi aspetto che faccia più gol e più assist perché è un giocatore importante".

Dopo la sosta l'avversario sarà la Juventus di Motta, due settimane di tempo per capire chi potrà essere a disposizione: "Non si sa ancora" - dichiara il tecnico che spende ancora qualche parola su Malinovskyi: "E' un giocatore internazionale. Porta la sua personalità e la sua qualità fisica. Non è ancora al 100% però sta crescendo settimana dopo settimana".

C'è chi pensa già al prossimo anno ma il francese rallenta: "Non voglio perdere il nostro obiettivo ed è rimanere in Serie A. L'atmosfera che abbiamo visto stasera e come abbiamo giocato nel primo tempo, credo che questa squadra deve meritare di giocare in Serie A. Dopo avremo la possibilità di pensare al futuro"

