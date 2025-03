Genoa, Malinovskyi inventa, Miretti segna: 2-1 al Lecce e salvezza in pugno

Arriva contro il Lecce di Giampaolo l'agognata vittoria del Genoa che virtualmente sancisce la salvezza del Grifone. I rossoblù passano 2-1 sui giallorossi grazie a due uomini chiave su tutti: il primo è Fabio Miretti, che dopo prestazioni convincenti trova la doppietta nel primo tempo - il primo gol è un autentico gioiello. L'assist-man di giornata è Ruslan Malinovskyi, che alla prima da titolare dopo il lungo infortunio confeziona due passaggi geniali al compagno, e quando la benzina è finita esce tra i meritati applausi.

Nel secondo tempo il Genoa mantiene il pallino del gioco fino all'episodio che cambia il ritmo della gara: il rigore concesso per mani di Matturro, realizzato da Krstovic, rinvigorisce il Lecce. Nel finale i rossoblù resistono con i denti, su tutti Vasquez e De Winter fanno da guerrieri.

Il Genoa porta così a casa tre punti che lo portano a 35 in classifica, temporaneamente a +12 sulla zona rossa. La pausa servirà a recuperare la maggior parte degli uomini fermi per infortunio, nel frattempo Vieira puo' sorridere: obiettivo raggiunto

LA CRONACA

Come promesso, i tifosi della Gradinata Nord sono rimasti in silenzio per 5 minuti dal fischio d'inizio di Maresca, come protesta contro le trasferte vietate e gli orari delle partite 'spezzatino'. Gioco sospeso per alcuni secondi anche per un fumogeno lanciato in campo.

16' - Sblocca il Genoa con un gioiello di Miretti! Un grande suggerimento di Malinovskyi che trova il centrocampista in mezzo all'area, girata aerea che buca Falcone.

26' - ancora Miretti in mostra: Malinovskyi trova il compagno sulla sinistra, il centrocampista si accentra e calcia a giro, palla di poco a lato

30' - ammonito Martin nel Genoa per trattenuta sull'avversario: diffidato, salterà la Juventus

39' - punizione assegnata al Lecce dal limite dell'area, Helgason colpisce in pieno Pinamonti che rimane un attimo a terra

45+2' raddoppia il Genoa, ancora Miretti, ancora su servizio di Malinovskyi! L'ucraino imbuca questa volta rasoterra per l'ex Juventus, che si gira e infila Falcone in un fazzoletto. Ferraris in delirio

Si chiude il primo tempo al 'Ferraris'

SECONDO TEMPO

Doppio cambio in casa Lecce: entrano Karlsson e Ndri per Pierotti e Morente

Primo cambio per Vieira che concede un po' di riposo a Malinovskyi, che esce fra gli applausi: dentro un difensore, Matturro. Martin si alza nei tre a supporto di Pinamonti

60' - un'azione elegante del Genoa che si sviluppa a destra tra Sabelli e Zanoli, cross di quest'ultimo sul primo palo per Miretti che questa volta litiga con il pallone

62' - destro da fuori di Frendrup dopo il recupero in pressing del Genoa: conclusione fuori misura

64' - grande anticipo di Sabelli che si a tutto il campo prima di scaricare su Pinamonti: destro a giro largo

65' - calcio di rigore per il Lecce: punito il tocco di mano di Matturro - il secondo - al termine di una ripartenza leccese: l'arbitro Maresca indica il dischetto dopo aer rivisto le immagini. Sul pallone Krstovic, che spiazza Leali e segna

75' - Gioco nuovamente fermo per un fumogeno lanciato in campo dalla Gradinata Nord

83' - Leali respinge la conclusione improvvisa di Karlsson: gran riflesso del portiere rossoblù

Dopo cinque minuti di recupero, si chiude 2-1 al 'Ferraris': vince il Genoa

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli (dall'80' Norton-Cuffy), De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli (dal 72' Ekhator), Malinovskyi (dal 57' Matturro), Miretti (dall'80' Onana); Pinamonti. All. Vieira

LECCE (4-3-1): Falcone; Guilbert (dal 57' Veiga), Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly (dal 57' Kaba), Berisha, Helgason (dall'80' Banda); Pierotti (dal 46' Karlsson), Krstovic, Morente (dal 46' N'Dri). All. Giampaolo

Ammoniti: Martin, Miretti, Vasquez (G); Berisha, Krstovic (L)

