Genoa, visite mediche per Retegui: "Questa è una grande opportunità per me" (VIDEO)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mateo Retegui è a Genova e ha effettuato le visite mediche in mattinata. All'uscita il centravanti della Nazionale, pronto a firmare un quadriennale con i rossoblù, ha pronunciato poche parole: "Questa per me è una grande opportunità, sono molto felice. È un onore davvero essere al Genoa".

Retegui ora farà ritorno a Milano in attesa della conclusione delle trattative: si stanno limando gli ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale.

Le visite previste inizialmente a Milano, dove era sbarcato ieri in arrivo dall'Argentina, sono state spostate nel capoluogo ligure in seguito al maltempo che ha colpito la Lombardia. Il giocatore in mattinata ha raggiunto così il laboratorio di riferimento del club genoano e al termine è ripartito alla volta di Milano per espletare le ultime formalità, tornerà definitivamente a Genova nei prossimi giorni per mettersi a disposizione del tecnico Gilardino.