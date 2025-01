Genoa, visite mediche per Ellertsson: da giugno sarà un giocatore rossoblù

Giornata di visite mediche per due volti nuovi in casa Genoa: l'islandese Mikael Ellertsson è in città per sostenere i test fisici prima di firmare con il Grifone. Il giocatore arriva dal Venezia dove rimarrà fino a giugno, poi il passaggio a titolo definitivo al Genoa

Chi è - Islandese di 22 anni, è un centrocampista offensivo che si trova a suo agio anche in zona gol: due le reti segnate in maglia Venezia quest'anno, sei in totale.

Onana - Anche per Jean Onana sono previste in mattinata le visite mediche: il camerunense, atterrato ieri sera a Genova, arriva in prestito dal Besiktas: per il ruolo che ricopre, sarà il vice di Milan Badelj.

