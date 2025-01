Genoa, Vieira: “Felici della vittoria sul Parma, tre punti importanti per noi e i tifosi, Badelj? Spero niente di grave"

Patrick Vieira sorride in sala stampa dopo il successo per 1-0 sul Parma che lancia il Genoa a metà classifica: “Sono felice e contento perché era una partita importante, questo è sempre un passo in avanti. Ci sono ancora tante partite dove dovremo fare bene. Abbiamo fatto un buon match sia sotto il profilo tecnico che agonistico. Abbiano gestito la partita dall’inizio alla fine”.

Attesa- I rossoblu aspettavano questa vittoria e il mister pensa anche ai tifosi: “Da 233 giorni aspettavamo questo risultato ed è arrivato con una prestazione molto positiva. Siamo soddisfatti per aver dato questa gioia ai tifosi. Il gruppo è solido e in campo abbiamo equilibrio. La gara l’abbiamo affrontata bene. Ora iniziamo già a preparare la prossima partita con la Roma”.

La partita - "La qualità dell'avversario ci ha messo in difficoltà, Sono contento per come abbiamo gestito la partita, la concentrazione e' stata buona, ovvio che si puo' sempre fare meglio. Ripeto, oggi era difficile e abbiamo fatto una grande gara dall'inizio alla fine. i giocatori l'hanno gestita meglio"

Salto di qualità - "I miei ragazzi? La cosa importante e' stata la coesione che ho visto fra tifosi e calciatori. i tifosi campiscono che la cosa importante e' la squadra, se siamo uniti e' piu' facile vincere. I tifosi aspettavano questi tre punti, lo abbiamo fatto anche per loro, Anche l'atmosfera vissuta oggi ha spinto verso la vittoria"

"Equilibrio? Fa parte della qualità della nostra squadra. Abbiamo fatto una gara perfetta, abbiamo gestito bene i momenti difficili, abbiamo creato ma dobbiamo fare meglio. Bella partita.

"Mercato? Ci sono tanti nomi che circolano, ma la mia prima preoccupazione è giocare con gli uomini che ho. Ora sono soddisfatto, poi vedremo"

"Badelj? Spero che non si tratti di una cosa grave, dobbiamo aspettare". E su Kassa, subentrato proprio per Badelj: "Ha fatto bene, è un giovane che ha bisogno di fiducia e continuità. Sono felice della gara che ha fatto, così come Masini".

Su Frendrup, uomo partita: "Giocatore importantissimo, porta tanta energia, e' sempre positivo. Credo che lui possa creare ancora più opportunità per la squadra"

