Genoa, Vieira e il tabù Ferraris: "Dobbiamo fare di più, ma pensiamo in positivo"

"E' vero che per vincere al "Ferraris" dobbiamo fare qualcosa di più, ma concentriamoci anche sulle cose positive che abbiamo fatto sinora, come i quattro punti con Cagliari e Udinese. I tifosi rossoblù sono importanti per la società e per noi stessi, pensiamo in questa direzione".

Lo ha detto Patrick Vieira, allenatore del Genoa, in vista della partita con il Torino a Marassi (sabato ore 15).

Telenord sarà in onda con Stadio Gol a partire dalle 14,30 per seguire in diretta l'incontro con Giovanni Porcella, Vittoria Fracassi e gli opinionisti Claudio Onofri, Beppe Nuti, Andrea Torti, la telecronaca di Giampaolo Pastorino, collegamenti dallo stadio con Gessi Adamoli. Appuntamento sul canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it.