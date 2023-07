Genoa, il ritiro si chiude con un ko: il Venezia vince 4-1, per i rossoblù segna Gudmundsson su rigore

Si chiude con una sconfitta in amichevole il ritiro del Genoa in val di Fassa, il Grifone esce sconfitto 4 a 1 nel test contro il Venezia di Vanoli. Quattro rigori assegnati solo nel primo tempo, due per parte, per i rossoblù Gudmundsson ne trasforma uno solo. A segno per i lagunari Pohjanpalo e Pierini su rigore, poi Andersen e Busio.

Dopo la gara il Grifone passerà l'ultima notte in val di Fassa prima di tornare a Genova.

Dopo 5 minuti il Genoa conquista un rigore che tuttavia Gudmundsson si fa parare da Joronen calciando debolmente. Non sbaglia invece all'8' Pohjanpalo che spiazza Martinez su un altro calcio di rigore questa volta in favore del Venezia.

Al 25' raddoppia il Venezia ancora su calcio di rigore, se ne incarica Pierini che non sbaglia sebbene Martinez avesse intuito l'angolo. Quarto rigore assegnato da Aureliano al 36', per la seconda volta in favore del Genoa con Gudmundsson che stavolta fa centro.

Girandola di cambi nella ripresa (la sorpresa è Yeboah esterno a tutto campo) e il Venezia passa subito: il 3-1 lo firma Andersen.

Al 63' i lagunari calano il poker con una gran bordata di Busio dalla distanza.

GENOA (3-5-2): Martinez (46’ Leali); Biraschi, Vogliacco, Dragusin (53' Matturro); Sabelli (53' Melegoni), Frendrup, Strootman, Jagiello (53' Yalcin), Martin (46’ Yeboah); Gudmundsson, Puscas (53' Coda). Allenatore: Alberto Gilardino

VENEZIA (4-2-3-1): Joronen (46’ Bertinato); Candela, Idzes (53' Busato), Modolo, Zampano (Baudoin); Ellertsson (46’ Boudri), Tessmann (46’ Fiordilino); Pierini (46’ Andersen), Bjarkason (46’ Busio), Johnsen (46’ Cheryshev); Pohjanpalo (46’ Novakovich) Allenatore: Paolo Vanoli

