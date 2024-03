Genoa, Vasquez salta il Monza per squalifica: pronto Vogliacco

La partita persa dal Genoa contro l'Inter, che continua a fa discutere sulle scelte arbitrali, ha avuto tuttavia un significato per il difensore rossoblu' Johan Vasquez, che con un sinistro al volo ha trovato il suo primo gol di campionato in questa stagione.

Con il Genoa sono 3 in totale le reti segnate dal messicano: prima di quella di San Siro, Vasquez aveva già segnato in Coppa Italia contro il Modena. La primissima marcatura in Serie A, e quindi anche con il Grifone, risale all'ottobre del 2021 contro il Sassuolo (2-2).

Soddisfazione per Vasquez che tra l'altro in questo campionato ha colpito il palo ben 4 volte, così come Gudmundsson. Nel momento più positivo tuttavia il numero 22 salterà per squalifica la prossima gara del Genoa contro il Monza, sabato sera al 'Ferraris'. Insieme a Bani e De Winter, pronto a sostituirlo Alex Vogliacco, per lui fino a qui 15 presenze fra campionato e coppa. Più indietro come opzione invece Cittadini che da quando è arrivato ha collezionato solo 15 minuti in campo, tra l'altro sempre contro il Napoli.

La classifica sorride ma il Genoa cerca il riscatto dopo il torto subìto a Milano, ma anche una rivincita contro la squadra di Palladino con cui all'andata aveva disputato una delle sue peggiori prestazioni.