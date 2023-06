Genoa, Vasquez dubbioso sugli impegni col Messico: "Voglio farmi conoscere da Gilardino"

Johan Vasquez non è stato riscattato dalla Cremonese e tornerà tra le file del Genoa per la prossima stagione. Il difensore messicano, che ha partecipato alle fasi finali della Nations League Concacaf, potrebbe rinunciare a giocare la Gold Cup (il torneo continentale del Centro-Nord America) con la sua nazionale per fare il ritiro con il Genoa.

Lo ha annunciato alle tv messicane ieri: "Può succedere di tutto, ma c'è in gioco la mia carriera, il mio futuro. A Genova incontrerò un allenatore che non mi conosce ed è una preoccupazione per me, perché sono state due stagioni complesse quelle che ho vissuto in Europa".

Vasquez, deluso per non aver avuto moltissimo spazio nelle ultime partite con la nazionale 'Tricolor', spiega: "La mia situazione va compresa: devo parlare con il club, non so cosa pensino di me e questo mi turba. Potrei anche voler restare qui con il Messico, ma devo capire i progetti del Genoa".

Infine Vasquez chiede di essere riconosciuto come un giocatore che si sta affermando: "Non sono certo Rafa Marquez (il difensore messicano ex Barcellona, icona del calcio locale, ndr), ma smettetela di considerarmi il ragazzo del Pumas, che gioca ancora in Messico".