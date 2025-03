Genoa, un punto in più rispetto alla stagione di Retegui e Albert: e la media di Vieira è da top ten

Dopo il weekend di libertà concesso da mister Vieira ai suoi giocatori, il Genoa riprenderà i lavori mercoledì mattina al centro sportivo Signorini di Pegli. C'è tutto il tempo per preparare la prossima sfida del Grifone in casa della Juventus, la sosta del campionato servirà soprattutto per recuperare quanti più elementi possibile per raccogliere gli ultimi punti necessari al raggiungimento della matematica salvezza.

Confronto - Grazie alla vittoria sul Lecce, la classifica di Serie A sorride sempre di più al club rossoblù: sono 35 i punti raccolti, con ben 13 lunghezze sul terz'ultimo posto occupato oggi dall'Empoli. Nella scorsa stagione, il Genoa di Retegui, Martinez e Gudmundsson aveva portato a casa un punto in meno rispetto a quest'anno a questo punto del campionato, inoltre i punti sulla terz'ultima Frosinone erano 'solamente' 10.

Ieri e oggi - Gilardino alla fine dell'anno ne ottenne 49, traguardo più che raggiungibile anche per Vieira, autentico autore di questa salvezza anticipata: il tecnico francese ha raccolto 25 punti del totale, quasi il 72%, in 17 partite in cui ha guidato il Grifone. Di questi 25, 13 sono arrivati dai risultati ottenuti in casa, tutti positivi.

Il tecnico - Con un'idea chiara sull'atteggiamento che i suoi giocatori devono avere in campo, una leadership che prescinde dal nome degli elementi a disposizione e una lettura di partita spesso azzeccata, mister Patrick Vieira ha di fatto portato a termine la missione attuale. E chissà dove sarebbe il Genoa ora senza tutti i costanti infortuni subìti dai giocatori, in particolare quelli con più qualità balistica.

Con una media punti che sale a 1.47 a partita, al decimo posto confrontando tutti i colleghi, l'allenatore di Dakar è una vera rivelazione in panchina: e forse nessuno se n'è ancora accorto

