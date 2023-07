Genoa: ufficiale, Portanova alla Reggiana in prestito secco

Manolo Portanova ricomincia dalla Reggiana. Il centrocampista offensivo del Genoa - agonisticamente inattivo dallo scorso dicembre, dopo la condanna in primo grado a Siena contro la quale ha presentato appello - si è trasferito in prestito secco al club granata.

"AC Reggiana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo - recita una nota diffusa dalla società emiliana, neopromossa in serie B -per il trasferimento a titolo temporaneo dal Genoa FC del calciatore Manolo Portanova per la stagione 2023 – 2024 e che, pertanto, in attesa del perfezionamento dello stesso, verrà aggregato al club granata con nulla-osta da parte del club ligure. L’autorizzazione sarà valida fino al perfezionamento del contratto, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane".

Figlio dell'ex difensore Daniele, anch'egli con un passato in due tempi nel Genoa, 23 anni, Portanova è cresciuto nelle giovanili della Lazio, passando quindi alla Juventus, dove ha esordito in A e in Europa League. Nel gennaio 2021 passa al Genoa nel quadro del trasferimento in bianconero di Nicolò Rovella. Fino alla vicenda extrasportiva che di fatto ha interrotto la sua esperienza rossoblù, Portanova ha un bilancio genoano di 39 presenze ufficiali tra A e B e 2 gol.