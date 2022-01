Genoa-Udinese 0-0: la cronaca live

di Edoardo Cozza

Diverse occasioni per i rossoblù: Ekuban e Yeboah impegnano Silvestri, poi Portanova sfiora il palo. Espulso Cambiaso: due gialli in pochissimi secondi

94' Finisce qui: un ottimo Genoa non riesce a superare la resistenza dell'Udinese. Finsice 0-0.

91' Jajalo per Arslan: Cioffi fa il suo ultimo cambio all'inizio del recupero.

90' Sono 4 i minuti di recupero.

88' Ci crede il Genoa, con due cross radenti che mettono in difficoltà la retroguarda friulana.

87' Palla in verticale per Vanheusden, che entra a contatto con Arslan: chiede il rigore il Genoa, Doveri fa cenno di proseguire.

86' Ancora una sanzione disciplinare: ammonito Perez, che sbaglia il tempo dell'intervento su Yeboah a metà campo.

84' Calafiori al posto di Ekuban: dopo qualche minuto di sacrificio, Yeboah torna in attacco e lascia la fascia sinistra all'ex Roma.

83' Grande azione dell'Udinese, con Success liberato in area per un suggerimento su cui non arriva alcun compagno.

79' Espulsione per Cambiaso: per lui giallo a seguito di un fallo tattico e subito, dopo, altro giallo per qualche parola di troppo. Doveri gli mostra il rosso per somma di ammonizioni: Genoa in dieci nel finale di partita.

74' Ammoniti Portanova e Arslan: dopo un contrasto i due erano andati faccia a faccia, Doveri calma gli animi con un giallo per parte.

73' Forze fresche in attacco per i friulani: Success rileva un Beto oggi poco brillante.

72' Arriva l'ammonizione per Deulofeu: fallo in ritardo su Yeboah in zona d'attacco.

69' Gran palla di Badelj per Yeboah, che si defila troppo e poi calcia addosso a Silvestri: sulla ribattuta Portanova calcia in gradinata, ma era tutto fermo per il fuorigioco dell'attaccante ex Sturm Graz.

68' Anche Cioffi pesca dalla panchina: Soppy esce, dentro Udogie che aveva accusato un problemino nel riscaldamento ma evidentemente può giocare una porzione di gara.

67' Cambio in attacco nel Genoa: Destro lascia il posto a Caicedo.

64' Cross di Sturaro, smanaccia Silvestri, poi Destro non aggancia in area e l'azione sfuma.

56' Sturaro riconquista una palla vagante e conduce la ripartenza: assist per Portanova che di punta cerca il secondo palo, palla a lato per la disperazione del trequartista.

55' Primo cambio per il Genoa: Cambiaso rileva Vasquez, non cambia l'impianto tattico di Blessin.

52' Portanova colpisce dal limite: palla deviata in corner dalla difesa friulana. Dalla bandierina va lo stesso Portanova: confusione in area, poi fallo in attacco.

47' Doveri fischia un fallo in favore dell'Udinese: proteste rossoblù che volevano, invece, la sanzione per un pestone di Makengo su Ekuban.

46' Parte il secondo tempo.

-

45' Termina il primo tempo sul punteggio di 0-0.

43' Vasquez prova a rimettere dentro un lungo cross sul secondo palo: palla sull'esterno della rete.

40' Ammonizione anche per Makengo, che ferma con una trattenuta molto evidente la ripartenza del Genoa.

39' Giallo per Sturaro: piede alto che va a colpire Makengo a metà campo.

31' Ekuban cerca la conclusione di tacco, ma cicca: poi Destro tenta la girata, ma anche lui non colpisce bene.

29' Si è abbassato il ritmo del Genoa, sta crescendo l'Udinese: Deulofeu impegna Sirigu direttamente da corner

16' Che chance per Yeboah: cross di Sturaro che pesca sul secondo palo l'ex Sturm Graz, ma tutto solo sbaglia il controllo e Silvestri gli esce tra i piedi.

7' Già 4 corner battuti dai rossoblù: buon approccio della squadra di Blessin.

3' Genoa vicino al gol: prima Ekuban e poi Yeboah trovano l'opposizione di Silvestri sugli sviluppi di un corner.

1' Fischio d'inizio: via all'incontro

Esordio di Blessin sulla panchina del Genoa: i rossoblù presentano il quarto allenatore stagionale (dopo Ballardini, Shevchenko e l'interregno di Konko) e puntano a trovare il primo successo casalingo della stagione nella sfida interna con l'Udinese. Il nuovo tecnico schiera la difesa a 4 con Vasquez terzino sinistro, mentre in attacco Destro sarà accompagnato da Ekuban e Yeboah. L'Udinese di Cioffi ritrova qualche titolare: tra i pali c'è Silvestri, si rivede in campo Molina e torna, in attacco, Deulofeu con Beto. I friulani perdono Udogie nel riscaldamento: al suo posto Soppy.

Arbitra Doveri di Roma1, assistenti Bindoni e Macaddino, IV ufficiale Santoro. Al Var Di Paolo, Avar Pagnotta.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vanheusden, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Portanova, Destro, Yeboah.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Soppy; Deulofeu, Beto.

