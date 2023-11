Genoa, tre punti d'oro: contro il Verona decide la botta di Dragusin

Il Genoa torna allo stadio Ferraris e conquista i tre punti battendo 1 a 0 l'Hellas Verona, vittoria di fondamentale importanza dopo il tonfo di Cagliari. Decide la gara la prima rete in Serie A di Dragusin, che col destro buca Montipo' nel finale di primo tempo, dopo il palo di Ekuban. Palo colpito nella ripresa anche dal Verona con Terracciano, la difesa genoana regge fino alla fine con un Martinez che salva su Djuric. Il Grifone balza a 14 punti in classifica prima della pausa per le Nazionali, si riprende tra due settimane contro il Frosinone.

LA PARTITA

Primo quarto d'ora in equilibrio con un ritmo elevato, il Genoa punta sulle fasce laterali mentre il Verona si affida alla punta di peso Djuric.

Un paio di conclusioni tentate da Ekuban, la prima viene murata dalla difesa mentre la seconda è troppo schiacciata e termina sul fondo.

Brivido in area genoana, Martinez sbaglia il controllo e per poco non si fa soffiare il pallone da Bonazzoli: palla in corner.

Problemi per Bani che dopo un intervento su Bonazzoli chiede il cambio: al suo posto dentro De Winter, probabile un problema muscolare per il difensore appena rientrato dalla squalifica.

Al 42' prima doppia occasione per il Genoa, vicinissimo al gol: su sviluppo di un corner, Ekuban riesce a calciare di sinistro al volo centrando il palo, sul rimpallo va di testa De Winter con il pallone salvato sulla linea da Magnani.

Al 43' passa in vantaggio il Genoa: pallone vagante in area che Haps recupera allargando sulla destra, da centravanti puro va Dragusin al volo trafiggendo Montipo'. Partita che si accende all'improvviso nel finale di primo tempo.

LA RIPRESA

Esce Bonazzoli per Ngonge nel Verona, altro cambio forzato per il Genoa che perde Ekuban per infortunio, al suo posto Puscas

Occasione subito per Puscas, imbucata per il romeno che davanti a Montipo' si fa murare. Sul corner successivo conclude Haps, diventa un assist per Puscas che si vede arrivare il pallone addosso e non controlla, palla tra le mani di Montipo'.

Al 62' un altro calcio piazzato in favore dei rossoblu', palla a destra per Sabelli che prova a incrociare, Montipo' in angolo. E proprio dalla bandierina nasce un'altra occasione per il Grifone, con Montipo' che smanaccia dopo il tocco ravvicinato di Badelj.

Al 73' clamorosa occasione per l'Hellas: cross di Faraoni che non trova Cruz mentre Martinez esce a vuoto, palla sui piedi di Terracciano che la porta libera centra il palo.

Ancora l'Hellas pericoloso con una risposta super di Martinez: su corner stacca Djuric potente, la mano dello spagnolo salva i rossoblu'. Assedio Hellas con la difesa genoana che respinge.

Vicino al 2 a 0 il Genoa con Strootman: contropiede che si chiude con il sinistro dell'olandese, fuori di poco.

Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio di Orsato decreta la quarta vittoria in campionato del Genoa, che vola a 14 punti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani (dal 40' De Winter), Vasquez; Sabelli, Strootman (dall'84' Thorsby), Badelj (dal 84' Malinovskyi), Frendrup, Haps (dall'84' Matturro); Gudmundsson, Ekuban (dal 54' Puscas) All. Gilardino

HELLAS VERONA (3-5-2) Montipo'; Amione (dal 70' Duda), Hien, Magnani; Terracciano, Folorunsho (dall'84' Saponara), Hongla, Suslov (dal 63' Cruz), Doig (dal 63' Faraoni); Bonazzoli (dal 46' Ngonge), Djuric All. Baroni

AMMONITI: Hien, Terracciano, Faraoni, Duda (HV); Vasquez (G)