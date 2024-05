Genoa, trasferta di Roma vietata ai tifosi residenti in Liguria

Divieto di vendita dei tagliandi per la partita Roma - Genoa ai residenti in Liguria. E' la decisione che arriva dall'Osservatorio per le Manifestazioni sportive e dalla Prefettura di Roma, che impediscono di fatto la trasferta ai tifosi genoani per il prossimo turno di campionato, quando il Genoa affronterà la Roma all'olimpico domenica 19 maggio alle ore 20.45.

L'ordinanza arriva "al fine di assicurare che l'incontro si svolga nella necessaria cornice di sicurezza".

Era già stata preclusa la trasferta anche ai tifosi della Sampdoria in campo venerdì per il turno di paly-off con il Palermo: in queto caso tuttavia si vietava al vendita solamente per accedere al settore ospiti dello stadio Renzo Barbera