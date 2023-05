Genoa, tifosi forzano i tornelli per andare in Gradinata Nord con il biglietto del settore ospiti: feriti dieci poliziotti

Nove agenti del reparto mobile della questura di Genova risultano feriti in modo lieve, mentre uno ha riportato la frattura di un braccio, dopo che un gruppo di tifosi genoani ha cercato di forzare i tornelli per entrare allo stadio Ferraris ieri sera per la partita con il Bari. Volevano andare in Gradinata Nord, quella degli ultrà, nonostante avessero i biglietti per il reparto ospiti.

La questura, per ragioni di sicurezza e per evitare un eccessivo sovraffollamento della gradinata, aveva posizionato diversi agenti al di là dei tornelli. Nel corso dei tafferugli sono rimasti contusi anche un poliziotto della Digos e il vicario della questura. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori dei tafferugli. Ieri al Ferraris si è svolta, prima e dopo l'ultima gara di campionato, la festa per la immediata promozione in serie A. Lo stadio era esaurito.