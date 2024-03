Genoa, che confusione: rimonta nel secondo tempo, ma non basta e il Monza passa 2-3

Più partite nella stessa partita allo stadio Lugi Ferraris dove il Genoa perde 2-3 contro il Monza: nei primi venti minuti la squadra di Palladino segna due reti con Pessina e Mota, nel secondo tempo cambia tutto Gilardino che inserisce Malinovskyi, Vitinha e Spence. Gudmundsson sbaglia il rigore ma si rifà subito, poi Vitinha trova la prima gioia. Nel finale, come è successo spesso in questa stagione, il Genoa subisce ancora un gol da un giocatore subentrato: qusta volta è Maldini, che fissa il risultato sul 2-3.

LA CRONACA

Dopo meno di un minuto già un tentativo del Genoa con Messias, sinistro deviato in corner

5' - va in porta Gudmdunsson dalla distanza, la palla non scende abbastanza per impensierire Di Gregorio

7' - sblocca il Monza con Pessina: cambio gioco sulla destra dove Colpani fa la sponda in mezzo, Pessina è solo e insacca di testa

16' - Sabelli atterra Birindelli che lo anticipa, l'esterno rossoblu' viene ammonito: diffidato, non ci sarà con la Juventus

18' - raddoppia il Monza, sugli sviluppi di un corner va in rovesciata Dany Mota che trafigge Martinez. Ancora assist di Colpani

Cambia modulo in corsa Gilardino dopo i due gol subiti: si passa al 4-3-3 con Vogliacco e Sabelli terzini, a centrocampo Frendrup-Badelj-Strootman, Messias si alza a supporto di Retegui insieme a Gudmundsson

26' - traversa di Colpani: giocata e sinistro a giro che si stampa sul legno, decisivo Martinez che sfiora con le dita: Monza vicino al tris

40' - Guadagna un corner il Genoa, Gudmundsson crossa e Pessina tocca con la schiena con il pallone che finisce tra le braccia di Di Gregorio. Fatica il Genoa a trovare spazi disponibili, Monza messo bene in campo

42' - palla geniale di Badelj che premia l'inserimento di Vogliacco, il difensore da buona posizione colpisce male

Tre i minuti di recupero: al 47' ancora Monza con Mota che trova solo l'esterno della rete

SECONDO TEMPO

Triplo cambio nel Genoa nella ripresa: entrano Vitinha, Spence e Malinovskyi al posto di Vogliacco, Frendrup e Strootman

49' - calcio d'angolo conquistato dal Genoa, tocca Mari' con il pallone che viene recuperata da Di Gregorio. Il Var richiama l'arbitro per un tocco di mano del difensore del Monza: dopo aver rivisto le immagini, Feliciani indica il dischetto

53' - il Genoa torna in partita con Gudmundsson: l'islandese si fa parare il rigore da Di Gregorio ma è lesto sulla ribattuta a mettere dentro: i rossoblu' dimezzano lo svantaggio

55' - gran lavoro di Retegui che protegge e scarica per Badelj, sinistro troppo alto del croato. Si alza l'intensità degli uomini di Gilardino

63' - giocata di Spence da sinistra con cui si libera di Birindelli e Akpa Akpro mettendo in mezzo per Vitinha che non riesce a impattare bene di testa

64' - Birindelli sfiora l'autogol: palla a lato di pochissimo dopo il colpo di testa a liberare l'area

68' - pareggia il Genoa con Vitinha! Il portoghese trova il primo gol in rossoblu' con un sinistro piazzato all'angolino. Rimonta del Grifone

70' - vicinissimo al 3-2 il Genoa: Malinovskyi da lontano con deviazione, dopo la parata di Di Gregorio arriva Badelj per il tap-in, salva Mota. Poi ancora Badelj di testa trova l'esterno

77' - in girata Retegui dopo un'azione insistita del Genoa: Di Gregorio para, ma i rossoblu' spingono

80' - di nuovo avanti il Monza: in gol Maldini, che insacca dopo la parata di Martinez su Valentin Carboni

87' - ci prova il Genoa con il cuore: Gudmundsson rientra e calcia in porta. Si salva in qualche modo il Monza col salvataggio di Pablo Mari. Poi tiro-cross di Vitinha che non trova nessuno in mezzo

95' - pallone buttato in mezzo, l'ultimo tocco è di Kyriakopoulos con Di Gregorio che ancora una volta blocca a terra. Triplice fischio, la partita termina 2-3

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2); Martinez; Vogliacco (dal 46' Spence), Bani, De Winter; Messias, Strootman (dal 46' Malinovskyi), Badelj (dall'87' Thorsby), Frendrup (dal 46' Vitinha), Sabelli (dall'84' Ekuban); Retegui, Gudmundsson All. Gilardino

MONZA (4-2-3-1) Di Gregorio; Birindelli (dall'86' Machin), Izzo, Mari, Carboni A.; Akpa Akpro (dal 75' Maldini), Bondo; Colpani (dal 63' Kyriakopoulos), Pessina (dall'86' P. Pereira), Mota (dal 75' Carboni V.); Djuric All. Palladino

AMMONITI: Sabelli (G); Djuric (M)