Genoa, Sturaro: "Campionato ancora aperto, dobbiamo rimanere sul pezzo in ogni partita"

L'ultima partita di campionato da titolare l'aveva disputata lo scorso 30 aprile 2022 nel derby perso contro la Sampdoria, ieri sera nella sfida al Palermo è tornato a giocare dal primo minuto Stefano Sturaro, autore di una grande prova che ha contribuito al successo per 2 a 0. Il centrocampista rossoblù ha commentato così ai microfoni di Sky: "Avevamo preparato la partita così. Sapevamo che potevamo fare fastidio attaccando la profondità e abbiamo fatto bene. Forse ci siamo snaturalizzati, ma una squadra forte deve adattarsi ad ogni partita. In questo campionato conta più l’atteggiamento e l’approccio e oggi abbiamo fatto bene“.

E su Gilardino: “Il mister è intelligente, vede le cose e capisce i momenti. Cerca di metterci nelle condizioni migliori, poi il calcio non è mai una scienza esatta. Può succedere come domenica che facciamo prestazione sottotono. Ma lo sappiamo e abbiamo lavorato bene in settimana. Quanto ci aiuta la solidità? La solidità e la cosa che ogni squadra cerca. Noi sappiamo di avere giocatori con grande qualità. I gol possiamo trovarli in ogni momento e se non riusciamo a prendere gol siamo contenti. Il Palermo era una squadra in fiducia quindi siamo contenti“.

Sul campionato: “Il campionato è ancora aperto. Solo il Frosinone sta facendo il vuoto. Dobbiamo stare aggrappati alla promozione diretta. La B è un campionato particolare, quindi noi dobbiamo stare sul pezzo fino alla fine. Fino all’ultima partita dobbiamo stare sul pezzo e pensare di partita in partita e lottare per la promozione“.

Sturaro che è tornato titolare dopo quasi dieci mesi: "Le sensazioni sono positive, è andata bene e sono contento. Non è mai facile rientrare dopo così tanti mesi. Sto lavorando tanto per riportarmi al passo coi miei compagni e cerco di farmi trovare pronto quando c’è bisogno. Oggi era troppo importate reagire, l’atteggiamento è stato quello giusto da subito. E siamo contenti. La vittoria è venuta di conseguenza. Affrontavamo una squadra forte: abbiamo sofferto in alcuni momenti della gara, ci può stare. Prendiamo tutte le cose positive, su quelle negative lavoreremo".