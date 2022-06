Genoa, Stefan Ilsanker è arrivato a Genova: oggi le visite mediche

di Marco Innocenti

Il giocatore è atterrato all'aeroporto Colombo ed è pronto a sostenere le visite mediche per iniziare la sua nuova avventura in rossoblu

E' atterrato all'aeroporto di Genova in mattinata, Stefan Ilsanker. Il centrocampista dell'Eintracht Francoforte, primo rinforzo del Genoa in vista della prossima stagione, sosterrà adesso le visite mediche prima di iniziare la sua nuova avventura in rossoblu.

Trentatre anni e con già 60 presenze con la maglia della nazionale austriaca, ha vestito in carriera i colori del Salisburgo e dell'RB Lipsia, prima dell'esperienza a Francoforte dove ha anche vinto l'Europa League.