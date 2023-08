Genoa scatenato sul mercato: accelerata decisiva per De Winter, difensore della Juventus

Genoa scatenato sul mercato: il prossimo rinforzo sarà con ogni probabilità Koni De Winter, 21 anni, belga di Anversa, difensore della Juventus e della sua nazionale U21, lo scorso anno in prestito all'Empoli.

Molto forte fisicamente, 1 e 90 di statura per 80 kg di peso, De Winter è cresciuto nel settore giovanile dello Zulte Waregem e all'età di 16 anni si è trasferito nel vivaio della Juventus. Dopo una stagione da titolare nella U23 bianconera in serie C, viene aggregato alla prima squadra e il 23 novembre 2021 esordisce in prima squadra nell'incontro di Champions League perso per 0-4 contro il Chelsea a Stamford Bridge. L'8 dicembre seguente, nella partita vinta per 1-0 contro il Malmö allo Juventus Stadium, diventa il più giovane titolare nella storia della Juventus nella principale competizione europea. Infine, nello scorso campionato, la prima esperienza in A nell'Empoli, con 14 presenze. De Winter è in grado di giocare sia al centro della difesa che come esterno sinistro.

Mentre si sta per chiudere per De Winter, emerge come l'ingaggio di Danilo D'Ambrosio sia sfumato soltanto per volere della società, che si era già assicurata il consenso del giocatore, salvo poi decidere per un altro profilo e quindi lasciare libero l'ex interista, che quindi ha raggiunto un accordo con il Monza.

La scelta è ricaduta sul belga in quanto centrale di ruolo, mentre l'ex Inter aveva ricoperto la posizione solo negli ultimi anni, adattandosi a fare il "braccetto" dopo anni da terzino o esterno a tutto campo.